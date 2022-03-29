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«В Италии нет негатива вокруг Кокорина. О нем просто не вспоминают». Мнение из Флоренции

Главный тренер «Фиорентины» не рассчитывает на Кокорина
Георгий Кудинов
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Интервью Андреа Джаннатазио, одного из ведущих журналистов, освещающих жизнь «Фиорентины».

Последний раз наш легионер появлялся на поле в составе «фиалок» 10 января, а всего на его счету в сезоне-2021/22 пять матчей в серии А (ни одного в стартовом составе) и единственный выход с первых минут во встрече 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто». При этом статистика Александра в этих играх катастрофична — 0 забитых мячей, 0 голевых передач, 1 желтая карточка.

— В январе фамилия Кокорина нередко мелькала во флорентийских и общенациональных итальянских СМИ, но сейчас про него вообще ничего не слышно. Куда он пропал? — вопрос Джаннатазио.

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— Никуда. Александр регулярно тренируется на базе «Фиорентины» вместе с партнерами — кроме тех случаев, когда не может заниматься в общей группе из-за повреждений. Команда работает в закрытом режиме, поэтому особых деталей у нас нет. В воскресенье состоялся тренировочный матч — на него представителей прессы и болельщиков тоже не допускали. Соперником «фиалок» был молодежный состав «Пистоезе» (клуб из Тосканы, выступающий в серии С. — Прим Г.К.). Флорентийцы победили со счетом 8:0, а один из голов забил как раз Кокорин.

Что касается января, то тогда ведь еще трансферный рынок не закрылся, поэтому Кокорин и всплывал в СМИ. И в феврале о нем еще говорили — уже применительно только к России. Назывались один-два претендента, якобы готовые вести переговоры по нему. При этом в самой «Фиорентине» мне ни разу не подтвердили, что кто-то в последнее время проявлял предметный интерес к русскому нападающему.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

— Кокорин периодически попадает в заявки на игры, которые появляются на официальном сайте «фиалок». Однако после этого непосредственно в дни встреч он далеко не всегда оказывается хотя бы на скамейке. Что это значит?

— Что Александр есть в расширенном списке и по состоянию здоровья способен пройти в резерв. Но ведь список запасных ограничен, так что когда все здоровы, форвард оказывается лишним и отправляется на трибуну.

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— Про нынешнего главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно пишут, что он умеет возвращать в боевое состояние любого футболиста, даже самого запущенного. Получается, что с Кокориным даже такой специалист не справляется?

— Вместо ушедшего в «Ювентус» Влаховича флорентийцы взяли в аренду поляка Пентека и купили бразильца Кабрала. А еще есть аргентинец Нико Гонсалес, которого Итальяно готов задействовать именно в атаке, когда нет кого-то из двух новичков. Так что Мистер совсем не рассчитывает на Кокорина — это очевидно.

— Зимой ходили разговоры, что «Фиорентина» даже готова рассмотреть вариант с досрочным расторжением контракта Александра. Что скажете?

— Да, подобное обсуждалось в СМИ, но в самом клубе мне ни разу это не подтверждали. Но вот летом не стал бы исключать такой возможности — сразу по двум причинам. Во-первых, уже даже самому ярому оптимисту стало ясно, что в Кокорина нынешний тренер команды совсем не верит. Во-вторых, что существенно, именно в конце августа — начале сентября может завершиться льготный период, по которому «Фиорентина» платит налог на зарплату Кокорина. Дело в том, что несколько лет назад государство позволило клубам платить на 50 процентов меньше пошлин на оклады игроков, приехавших из-за границы, если те проведут в новой команде как минимум два календарных налоговых года (речь о том, что футболист должен находиться в расположении клуба не менее 186 дней в году. — Прим. Г.К.). Если правильно понимаю, то у Кокорина такой период подойдет к концу как раз на стыке лета и осени.

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С учетом того, что у Александра хорошая личка — под два миллиона евро, — «Фиорентина» прилично сэкономит за два года за счет такой льготы. Если же Кокорин уйдет раньше, то придется платить за него налоги задним числом по полной программе. У меня есть подозрение, что «Фиорентина» как раз и ждет, пока закончится льготный период. Вот после этого можно будет всерьез говорить о прекращении договора русского. Но ведь нужно же получить и согласие самого нападающего, а пока его позиция в итальянских СМИ ни разу не озвучивалась. Не стоит забывать, что Александр заключил соглашение на целых четыре года.

— Как в нынешней международной ситуации к Кокорину относятся партнеры и болельщики?

— Я видел в социальных сетях фотографии, на которых Александр в неформальной обстановке общается с польским голкипером Драговски, другими ребятами. Насколько понимаю, у русского нет особых проблем в общении с коллективом. Да, наверное, по-прежнему мешает языковой барьер, но негатива по отношению к Кокорину не наблюдаю.

Что касается болельщиков, то на фоне январских трансферов Пентека и Кабрала тема вашего легионера сама собой отошла на третий план. Александр практически полностью выпал из информационного пространства, о нем почти не вспоминают. А если и делают это, то точно без злости. Хотя и с иронией.

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
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Тео Эрнандес

Милан

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