«В Италии нет негатива вокруг Кокорина. О нем просто не вспоминают». Мнение из Флоренции
Последний раз наш легионер появлялся на поле в составе «фиалок» 10 января, а всего на его счету в сезоне-2021/22 пять матчей в серии А (ни одного в стартовом составе) и единственный выход с первых минут во встрече 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто». При этом статистика Александра в этих играх катастрофична — 0 забитых мячей, 0 голевых передач, 1 желтая карточка.
— В январе фамилия Кокорина нередко мелькала во флорентийских и общенациональных итальянских СМИ, но сейчас про него вообще ничего не слышно. Куда он пропал? — вопрос Джаннатазио.
— Никуда. Александр регулярно тренируется на базе «Фиорентины» вместе с партнерами — кроме тех случаев, когда не может заниматься в общей группе из-за повреждений. Команда работает в закрытом режиме, поэтому особых деталей у нас нет. В воскресенье состоялся тренировочный матч — на него представителей прессы и болельщиков тоже не допускали. Соперником «фиалок» был молодежный состав «Пистоезе» (клуб из Тосканы, выступающий в серии С. — Прим Г.К.). Флорентийцы победили со счетом 8:0, а один из голов забил как раз Кокорин.
Что касается января, то тогда ведь еще трансферный рынок не закрылся, поэтому Кокорин и всплывал в СМИ. И в феврале о нем еще говорили — уже применительно только к России. Назывались один-два претендента, якобы готовые вести переговоры по нему. При этом в самой «Фиорентине» мне ни разу не подтвердили, что кто-то в последнее время проявлял предметный интерес к русскому нападающему.
— Кокорин периодически попадает в заявки на игры, которые появляются на официальном сайте «фиалок». Однако после этого непосредственно в дни встреч он далеко не всегда оказывается хотя бы на скамейке. Что это значит?
— Что Александр есть в расширенном списке и по состоянию здоровья способен пройти в резерв. Но ведь список запасных ограничен, так что когда все здоровы, форвард оказывается лишним и отправляется на трибуну.
— Про нынешнего главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно пишут, что он умеет возвращать в боевое состояние любого футболиста, даже самого запущенного. Получается, что с Кокориным даже такой специалист не справляется?
— Вместо ушедшего в «Ювентус» Влаховича флорентийцы взяли в аренду поляка Пентека и купили бразильца Кабрала. А еще есть аргентинец Нико Гонсалес, которого Итальяно готов задействовать именно в атаке, когда нет кого-то из двух новичков. Так что Мистер совсем не рассчитывает на Кокорина — это очевидно.
— Зимой ходили разговоры, что «Фиорентина» даже готова рассмотреть вариант с досрочным расторжением контракта Александра. Что скажете?
— Да, подобное обсуждалось в СМИ, но в самом клубе мне ни разу это не подтверждали. Но вот летом не стал бы исключать такой возможности — сразу по двум причинам. Во-первых, уже даже самому ярому оптимисту стало ясно, что в Кокорина нынешний тренер команды совсем не верит. Во-вторых, что существенно, именно в конце августа — начале сентября может завершиться льготный период, по которому «Фиорентина» платит налог на зарплату Кокорина. Дело в том, что несколько лет назад государство позволило клубам платить на 50 процентов меньше пошлин на оклады игроков, приехавших из-за границы, если те проведут в новой команде как минимум два календарных налоговых года (речь о том, что футболист должен находиться в расположении клуба не менее 186 дней в году. — Прим. Г.К.). Если правильно понимаю, то у Кокорина такой период подойдет к концу как раз на стыке лета и осени.
С учетом того, что у Александра хорошая личка — под два миллиона евро, — «Фиорентина» прилично сэкономит за два года за счет такой льготы. Если же Кокорин уйдет раньше, то придется платить за него налоги задним числом по полной программе. У меня есть подозрение, что «Фиорентина» как раз и ждет, пока закончится льготный период. Вот после этого можно будет всерьез говорить о прекращении договора русского. Но ведь нужно же получить и согласие самого нападающего, а пока его позиция в итальянских СМИ ни разу не озвучивалась. Не стоит забывать, что Александр заключил соглашение на целых четыре года.
— Как в нынешней международной ситуации к Кокорину относятся партнеры и болельщики?
— Я видел в социальных сетях фотографии, на которых Александр в неформальной обстановке общается с польским голкипером Драговски, другими ребятами. Насколько понимаю, у русского нет особых проблем в общении с коллективом. Да, наверное, по-прежнему мешает языковой барьер, но негатива по отношению к Кокорину не наблюдаю.
Что касается болельщиков, то на фоне январских трансферов Пентека и Кабрала тема вашего легионера сама собой отошла на третий план. Александр практически полностью выпал из информационного пространства, о нем почти не вспоминают. А если и делают это, то точно без злости. Хотя и с иронией.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5