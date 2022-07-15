Тотти бросил жену-модель после 17 лет брака. Она ответила ему откровенными фото
Франческо Тотти и Илари Блази познакомились в далеком 2002 году, причем девушка настолько была не в восторге от футболиста, что сразу же призналась ему, что болеет за заклятого врага «Ромы» — «Лацио». Но Тотти, видимо, почувствовал нарочитую провокацию и решил добиваться своего.
После первого свидания сердце модели смягчилось и у них закрутились отношения, которые спустя три года логично перетекли в свадьбу. Из этого союза появилось трое детей — сын Кристиан и две дочери Шанель и Изабель, но нельзя сказать, что Илари осела дома. Нет, пока Тотти гонял мяч, девушка продолжала карьеру модели, стала телеведущей на ТВ и занималась линией собственной марки одежды.
Новость о расставании грянула неожиданно однако это не было слухом. Сначала выступил экс-футболист: «Я пытался преодолеть кризис, но наше расставание, хотя и болезненное, неизбежно», — признался Тотти. Следом новость о разводе подтвердила и модель. «После 20 лет совместной жизни мой брак распался; я призываю людей избегать спекуляций и уважать частную жизнь моей семьи», — сказала 41-летняя Блази.
Но так уж случилось, что о личной жизни Франческо было кое-что известно. А именно — то, что он уже как год встречается с девушкой по имени Ноэми Бокки. Они познакомились за игрой в падел-теннис (причудливая вариация тенниса, в которую играют только парами) и игровую химию перенесли за пределы корта.
Так кто такая Ноэми? Ей 34 и она совсем не медийная личность. Девушка работает свадебной флористкой, но и о футболе знает немало, так как является давней болельщицой «Ромы».
Кстати, Илари, спустя день после громкого заявления, выложила фото, где она позирует топлес. Учитывая, что она находится в прекрасной форме, это похоже на укол в сторону бывшего супруга.
20 лет совместной жизни Франческо Тотти и Илари Блази остаются позади, но так иногда случается. Две яркие личности не смогли справится с кризисом отношений и решили пойти каждый своим путем. Быть может, оно и к лучшему.
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3
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4
|Ювентус
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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|21:45
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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