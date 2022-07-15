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Тотти бросил жену-модель после 17 лет брака. Она ответила ему откровенными фото

Валентин Серегин
Бильд-редактор
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Илари Блази, Франческо Тотти, Ноэми Бокки.
Свадьба Тотти и Блази состоялась в 2005 году.
Фото Global Look Press
Илари Блази.
Фото из личных соцсетей
Илари Блази.
Фото из личных соцсетей
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Семья легендарного футболиста и топ-модели распалась.

Франческо Тотти и Илари Блази познакомились в далеком 2002 году, причем девушка настолько была не в восторге от футболиста, что сразу же призналась ему, что болеет за заклятого врага «Ромы» — «Лацио». Но Тотти, видимо, почувствовал нарочитую провокацию и решил добиваться своего.

Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Илари Блази. Фото из личных соцсетей
из личных соцсетей
Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Илари Блази.
из личных соцсетей

После первого свидания сердце модели смягчилось и у них закрутились отношения, которые спустя три года логично перетекли в свадьбу. Из этого союза появилось трое детей — сын Кристиан и две дочери Шанель и Изабель, но нельзя сказать, что Илари осела дома. Нет, пока Тотти гонял мяч, девушка продолжала карьеру модели, стала телеведущей на ТВ и занималась линией собственной марки одежды.

Свадьба Тотти Блази состоялась в 2005 году. Фото Global Look Press
Свадьба Тотти и Блази состоялась в 2005 году. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Новость о расставании грянула неожиданно однако это не было слухом. Сначала выступил экс-футболист: «Я пытался преодолеть кризис, но наше расставание, хотя и болезненное, неизбежно», — признался Тотти. Следом новость о разводе подтвердила и модель. «После 20 лет совместной жизни мой брак распался; я призываю людей избегать спекуляций и уважать частную жизнь моей семьи», — сказала 41-летняя Блази.

Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Илари Блази.
из личных соцсетей
Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Илари Блази.
из личных соцсетей
Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Илари Блази.
из личных соцсетей

Но так уж случилось, что о личной жизни Франческо было кое-что известно. А именно — то, что он уже как год встречается с девушкой по имени Ноэми Бокки. Они познакомились за игрой в падел-теннис (причудливая вариация тенниса, в которую играют только парами) и игровую химию перенесли за пределы корта.

Так кто такая Ноэми? Ей 34 и она совсем не медийная личность. Девушка работает свадебной флористкой, но и о футболе знает немало, так как является давней болельщицой «Ромы».

Кстати, Илари, спустя день после громкого заявления, выложила фото, где она позирует топлес. Учитывая, что она находится в прекрасной форме, это похоже на укол в сторону бывшего супруга.

Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Илари Блази.
из личных соцсетей

20 лет совместной жизни Франческо Тотти и Илари Блази остаются позади, но так иногда случается. Две яркие личности не смогли справится с кризисом отношений и решили пойти каждый своим путем. Быть может, оно и к лучшему.

Илари Блази. Фото из личных соцсетей
Франческо Тотти и Илари Блази. Фото из личных соцсетей
из личных соцсетей
Франческо Тотти
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