Скейтборд за 5 миллионов, шикарные квартиры в центре столицы и автопарк. Как живет Александр Кокорин

История о том, как живет скандальный нападающий.

Александр Кокорин привык к роскошной жизни, солидные контракты позволяют приобретать элитную недвижимость и дорогие спорткары. Расскажем, какими квартирами и автомобилями владеет футболист.

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин давно не может похвастать спортивными успехами, а вот его фамилия постоянно пестрит в заголовках СМИ со скандалами. То его машину эвакуируют, то превышает скорость. Недавно стало известно, что он расстался с моделью Викторией Одинцовой, с которой встречался с конца декабря 2021 года. Девушка перестала публиковать совместные фото и писать посты с признаниями в любви к футболисту. А прежние совместные публикации удалены. Напомним, что еще Александр воспитывает сына от гражданского брака с Дарьей Валитовой.

Большие доходы позволяют Александру совершать дорогие покупки. Например, он приобрел скейтборд, цена которого, как у дорогого премиального автомобиля. Товар от «Louis Vuitton» совместно с «Supreme» стоит почти 60 тысяч долларов (5 миллионов рублей). По всему миру подобных скейтов насчитывается только 10 штук. Один находится у Кокорина. Хранит он его в центре гостиной, в специальном чемодане от этого же бренда, цена которого составляет 68 тысяч долларов в б/у состоянии.

Скейтборд Кокорина со стоимостью около 5 миллионов рублей.

Александр Кокорин.

Недвижимость футболиста

Игрок владеет двумя элитными квартирами в российской столице.

ЖК «Гранд парк»

ЖК «Гранд парк». moskvadeluxe.ru

Апартаменты находятся буквально в 100 метрах от арены ЦСКА. Рядом есть школы и ТЦ «Авиапарк». Квартира Александра имеет площадь 107 квадратных метров. Трехкомнатная квартира, которую приобрел Кокорин, расположена на 16-м этаже. Оттуда открывается прекрасный вид на город с высоты птичьего полета. Кадастровая стоимость такой недвижимости равна 34 миллионам рублей. Примерная цена квартир с ремонтом составляет 40 миллионов рублей. Дом новый и современный. Огромный комплекс расположен на закрытой от посторонних, охраняемой территории, здесь есть подземный и наземный паркинг, внутри расположены благоустроенные дворы с большими детскими площадками и развитой инфраструктурой. Жилой комплекс может похвастаться отличной транспортной доступностью. Он находится в одном из престижных и экологичных районов столицы.

ЖК «Новый Арбат»

ЖК «Новый Арбат». cian.ru

Цена за квартиру без отделки в данном ЖК начинается от 75 миллионов рублей. Квартира Кокорина в два раза больше, чем в Хорошевском районе (210 квадратных метров), и расположена в самом центре столицы, на Смоленской. Специалисты оценивают подобную квартиру с ремонтом в 250-370 миллионов рублей.

Александр Кокорин и Дарья Валитова.

Сам футболист здесь не проживает, в квартире обитает экс-возлюбленная Дарья Валитова вместе с ребенком от Александра. Девушка делится в своих социальных сетях фотографиями из квартиры с прекрасным видом на Арбат и Дом Правительства РФ.

Майкл Кокорин.

В квартире двухуровневые потолки, тройные стеклопакеты помогают не слышать шум дорог. Массивные люстры, мраморная лестница, колонны. Стены в квартире зазеркалены, что увеличивает визуально и без того большое пространство. Отделка выполнена из камня и гранита. Дизайн в приглушенных бежевых, серых тонах с элементами натурального дерева. Разбавляют интерьер европейская мебель и ковры с узором.

Александр Кокорин.

Автопарк Кокорина

Александр, как и многие футболисты, обожает шикарные автомобили. А когда есть возможность их покупать, почему бы этого не сделать. Кокорин предпочитает, чтобы на всех авто был его любимый номер 009.

Lamborghini Aventador.

Главной жемчужиной автопарка являлся желтый Lamborghini Aventador. Машина серии LP 720-4 50 — эксклюзивный спорткар, который был выпущен итальянским концерном специально к пятидесятилетию бренда. Их всего 50 штук по всему миру, одна из которых досталась нападающему в 2018 году. Aventador разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, мощность под капотом — 720 лошадиных сил, максимальная скорость — 350 км/ч. Правда, данная машина была оформлена на мать спортсмена. Ее цена составляет 15 миллионов рублей.

Также красовался в его автопарке шикарный черный Porsche стоимостью 9 миллионов рублей. Любимой маркой нападающего является «Гелендваген». Кокорин владел тюнингованным Mercedes G63 в версии от AMG. Примерная стоимость такой машины 12 миллионов рублей.

«Гелендваген».

По столице игрок передвигается на белом «Бентли» за 12 миллионов рублей. Премиальный автомобиль имеет на номере буквы КАА (Кокорин А.А.).

«Бентли» за 12 миллионов рублей.

Александр в интервью для YouTube-канала «Красава» признался, что избавился от элитных автомобилей. Причина — «захотел очиститься». Как заверил футболист, он продал весь свой дорогой автопарк, включая Gelandewagen, Mercedes и Porsche.