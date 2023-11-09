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Tuttosport: «В Италии о Миранчуке скоро совсем забудут»

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Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту». В этом клубе он не выделяется на фоне остальных футболистов, так что этого стоило ожидать. В Италии о Миранчуке мало говорят. Скоро о нем совсем забудут, если он не начнет играть, — цитирует Франки «РБ Спорт». — Честно говоря, я не знаю, найдется ли команда, которая возьмет Миранчука в аренду этой зимой. Угадать это невозможно. Нужно узнать у представителей игрока, у руководства «Аталанты». Я на это ответить не могу, у меня такой информации нет».

28-летний Миранчук провел 3 игры в серии А-2023/24 и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
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10
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11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
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 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
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