«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли до 2028 года
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте туринцев.
Новое соглашение 25-летнего итальянца рассчитано до 2028 года. Локателли выступает за «Ювентус» с 2021 года. Он является воспитанником «Милана».
В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
|
9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
12
|Торино
|11
|4
|3
|4
|9-13
|15
|
13
|Лечче
|11
|3
|4
|4
|11-14
|13
|
14
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
15
|Сассуоло
|11
|3
|2
|6
|14-19
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
20
|Салернитана
|11
|0
|4
|7
|6-22
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|- : -
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|- : -
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
Новости