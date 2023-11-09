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Сегодня, 15:41

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли до 2028 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте туринцев.

Новое соглашение 25-летнего итальянца рассчитано до 2028 года. Локателли выступает за «Ювентус» с 2021 года. Он является воспитанником «Милана».

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Ювентус
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Ибрагимович будет назначен на пост специального советника «Милана»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 11 2 2 7 7-15 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
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