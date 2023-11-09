«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли до 2028 года

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли продлил свой контракт с клубом, сообщается на официальном сайте туринцев.

Новое соглашение 25-летнего итальянца рассчитано до 2028 года. Локателли выступает за «Ювентус» с 2021 года. Он является воспитанником «Милана».

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.