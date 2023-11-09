«Ювентус» зимой может купить Сперцяна
«Ювентус» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, пишет Tuttosport.
По данным издания, скауты клуба следят за игрой 23-летнего футболиста, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока — 15 миллионов евро.
Гайич, Сергеев и Сперцян претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в октябре
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|
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|28
|
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|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
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|11
|6
|3
|2
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|21
|
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|19
|
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|18
|
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|
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|17
|
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|4
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|
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|
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|15
|
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|
13
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|11
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|4
|4
|11-14
|13
|
14
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|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
15
|Сассуоло
|11
|3
|2
|6
|14-19
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
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|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
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|11
|0
|4
|7
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|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|- : -
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|- : -
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
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|
|
Ромелу Лукаку
Рома
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|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
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Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
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|1
|1
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