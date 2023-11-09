«Ювентус» зимой может купить Сперцяна

«Ювентус» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, пишет Tuttosport.

По данным издания, скауты клуба следят за игрой 23-летнего футболиста, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока — 15 миллионов евро.

Гайич, Сергеев и Сперцян претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в октябре