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Итальянский журналист — о Черышеве: «Его лидерские качества важны для «Венеции»

Итальянский журналист оценил игру Черышева в «Венеции»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Журналист Eleven Sports Italia Маттео Оккьюто высказался о российском полузащитнике «Венеции» Денисе Черышеве.

«Безусловно, Черышев оказал хорошее влияние на лигу c приходом в серию Б. Он сразу отличился, приехав в «Венецию» перед закрытием трансферного окна, забил два гола и отдал голевую передачу в матче против «Кальяри». Денис добавил опыта команде, состоящей из молодых игроков. Лидерские качества Черышева важны для «Венеции». Болельщики довольны Денисом с учетом его отличной игры — три гола и передача в первых пяти матчах, при чем в старте он начинал только одну», — приводит слова Оккьюто Metaratings.ru.

Также итальянский журналист считает, что 31-летний полузащитник все еще сохраняет шансы попасть в клуб серии А.

«Несмотря на то, что Денису 31 год, он сохраняет шансы примерить футболку клуба Серии А. Но «Венеции» трудно продать его в ближайшее время», — заявил Оккьюто.

Черышев перешел в «Венецию», которая выступает в серии Б, в конце августа нынешнего года на правах свободного агента. На счету россиянина 2 гола и одна результативная передача в пяти матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskiy-zhurnalist-okkyuto-liderskie-kachestva-cherysheva-vazhny-dlya-venetsii-1389506/
Денис Черышев
ФК Венеция
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