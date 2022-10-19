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Сегодня, 21:00

«Парма» победила «Бари» и встретится с «Интером» в 1/8 финала Кубка Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Парма» обыграла «Бари» на своем поле в матче 1/16 финала Кубка Италии — 1:0.

Единственный гол забил форвард хозяев Адриан Бенедычак.

В 1/8 финала Кубка Италии «Парма» сыграет против «Интера».

Италия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 19:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:0
Бари

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ФК Парма
0
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 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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14
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15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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Душан Влахович

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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

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 6
П
Сергей Милинкович-Савич

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
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Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
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Неуэн Перес

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