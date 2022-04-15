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Сегодня, 17:36

Жоржиньо хочет получать в «Ювентусе» 7 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо озвучил свои требования по зарплате руководству «Ювентуса». Хавбек хочет получать в Турине 7 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года, и «синие» не могут договориться о новом соглашении.

В трансфере лично заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 39 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
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7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
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 Торино 31 10 9 12 35-30 39
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 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
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 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
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 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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