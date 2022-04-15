Жоржиньо хочет получать в «Ювентусе» 7 миллионов евро в год

Полузащитник «Челси» Жоржиньо озвучил свои требования по зарплате руководству «Ювентуса». Хавбек хочет получать в Турине 7 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года, и «синие» не могут договориться о новом соглашении.

В трансфере лично заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 39 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.