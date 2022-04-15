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«Я не сторонник того, чтобы тренер публично критиковал своих футболистов». Экс-судья Ирматов покритиковал Моуринью за Шомуродова

Узбекский судья Ирматов раскритиковал Моуринью за его слова в адрес Шомуродова
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру покритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за нелицеприятные слова в адрес своего форварда Элдора после поражения 3:4 от «Ювентуса».

— Насколько хорош в сборной ваш самый именитый игрок?

— Хорош. Конечно, наш первый футболист, сыгравший в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов, — надежда сборной и ее болельщиков, он всегда может быть нашей палочкой-выручалочкой. Он регулярно забивает за национальную команду — вот на недавнем Кубке Навруза забил Киргизии и Уганде четыре мяча в двух матчах. Тренерский штаб и публика им довольны.

— Расстроились, когда главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью персонально покритиковал его после 3:4 от «Ювентуса»?

— Да. Я не сторонник того, чтобы тренер публично критиковал своих футболистов. Считаю, что это должно быть внутренней кухней.

— Есть ли кто-то из молодых узбекских ребят, кто может повторить путь Шомуродова?

— Таких много, но не хочу называть их имена. Всем нравится, когда их хвалят, но похвалы должны в одно ухо влетать, а из другого вылетать. Если же они останутся в голове, то это будет мешать, ноги оторвутся от земли. Так что отношусь к этому очень аккуратно. Похвалить успеем, когда люди действительно чего-то добьются.

Считаю, потенциал узбекского футбола таков, что у нас должны быть десятки Касымовых, Ахмедовых, Шомуродовых, Машариповых (Джалолиддин Машарипов — один из ведущих игроков сборной Узбекистана, полузащитник клуба «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, — Прим. И.Р.). И мы в последние годы стараемся выстроить работу с детьми и молодежью так, что лет через пять вы увидите много футболистов из Узбекистана в топовых лигах. О самом же Элдоре сейчас снимаем документальный фильм, который должен вдохновить многих наших молодых игроков, которые порой не верят в себя.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира

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И В Н П +/- О
1
 Милан 32 20 8 4 56-29 68
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
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 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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Специя – Интер
 - : -
15.04 22:00
Милан – Дженоа
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Кальяри – Сассуоло
 - : -
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 - : -
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 - : -
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
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Ювентус – Болонья
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