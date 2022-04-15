«Я не сторонник того, чтобы тренер публично критиковал своих футболистов». Экс-судья Ирматов покритиковал Моуринью за Шомуродова

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру покритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за нелицеприятные слова в адрес своего форварда Элдора после поражения 3:4 от «Ювентуса».

— Насколько хорош в сборной ваш самый именитый игрок?

— Хорош. Конечно, наш первый футболист, сыгравший в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов, — надежда сборной и ее болельщиков, он всегда может быть нашей палочкой-выручалочкой. Он регулярно забивает за национальную команду — вот на недавнем Кубке Навруза забил Киргизии и Уганде четыре мяча в двух матчах. Тренерский штаб и публика им довольны.

— Расстроились, когда главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью персонально покритиковал его после 3:4 от «Ювентуса»?

— Да. Я не сторонник того, чтобы тренер публично критиковал своих футболистов. Считаю, что это должно быть внутренней кухней.

— Есть ли кто-то из молодых узбекских ребят, кто может повторить путь Шомуродова?

— Таких много, но не хочу называть их имена. Всем нравится, когда их хвалят, но похвалы должны в одно ухо влетать, а из другого вылетать. Если же они останутся в голове, то это будет мешать, ноги оторвутся от земли. Так что отношусь к этому очень аккуратно. Похвалить успеем, когда люди действительно чего-то добьются.

Считаю, потенциал узбекского футбола таков, что у нас должны быть десятки Касымовых, Ахмедовых, Шомуродовых, Машариповых (Джалолиддин Машарипов — один из ведущих игроков сборной Узбекистана, полузащитник клуба «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, — Прим. И.Р.). И мы в последние годы стараемся выстроить работу с детьми и молодежью так, что лет через пять вы увидите много футболистов из Узбекистана в топовых лигах. О самом же Элдоре сейчас снимаем документальный фильм, который должен вдохновить многих наших молодых игроков, которые порой не верят в себя.