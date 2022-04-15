Полузащитник «Интера» Гозенс восстановился после травмы

Полузащитник «Интера» Робин Гозенс восстановился после травмы и готов выйти на поле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Немецкий игрок перешел в стан «нерадзурри» из «Аталанты» на правах аренды перед началом сезона. В октябре Гозенс получил серьезную травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на несколько месяцев. Свою последнюю игру за «Интер» он провел 25 сентября.

В последние несколько лет он забил 29 голов и сделал 21 результативную передачу в 157 матчах за «Аталанту».

Ранее сообщалось, что «Интер» окончательно выкупил права на футболиста.