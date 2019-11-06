Жоау Мариу: «Мы должны начать арестовывать за расизм»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», отреагировал на расизм на матчах чемпионата Италии.

— Не думаю, что власти Италии делают достаточно для борьбы с расизмом, — цитирует Мариу Record. — Это происходит в Италии каждую неделю, и это грустно. Теперь я не там, но когда я вижу новости или читаю в социальных сетях, для меня это то же самое. Мы должны начать арестовывать этих людей. Поймите, что вы должны уважать людей всех рас. Это игра, все любят футбол, в Италии любят футбол, поэтому изменения должны быть.

Жоау Мариу выступает за «Локомотив» на правах аренды. На счету португальца 64 матча в серии А. В текущем сезоне полузащитник провел 7 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

По итогам 11-го тура чемпионата Италии «Верона» наказана закрытием сектора на один матч из-за расистских выкриков фанатов в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли.

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