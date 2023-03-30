Жиру и «Милан» договорились о новом контракте

Нападающий «Милана» Оливье Жиру в апреле подпишет новый контракт клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, полное согласие между сторонами достигнуто. Зарплата игрока составит 3,8 миллиона евро плюс бонусы.

36-летний Жиру в текущем сезоне сыграл за «Милан» 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт игрока заканчивается летом 2023 года.