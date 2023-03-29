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Сегодня, 20:09

Тотти: «Люди говорят, что футбол Моуринью оборонительный, но главное — результаты»

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о работе главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы, они пятые в Серии А и могут попасть в зону Лиги чемпионов, что является целью на сезон. Надеюсь, они смогут пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Люди говорят, что футбол Моуринью слишком оборонительный, но правда в том, что люди всегда будут говорить, чтобы просто говорить. Главное — это результаты, а хорошо ты играешь или плохо — это уже вторично», — сказал Тотти в интервью Sky Sports.

В турнирной таблице чемпионата Италии римляне (47 очков) занимают 5-е место, отставая от «Милана» (4-е место) на одно очко. После перерыва на матчи сборных «Рома» 2 апреля сыграет дома с «Сампдорией» в серии а.

Франческо Тотти
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
 - : -
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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