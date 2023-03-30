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Сегодня, 06:23

Амрабат интересен «Атлетико», но полузащитник хочет в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат по-прежнему интересен европейским топ-клубам.

Как сообщает Footmercato, возможность приобретения 26-летнего игрока рассматривает «Атлетико», при этом сам футболист не прочь перебраться в ла лигу, но мечтает о «Барселоне».

По данным источника, в январе каталонцы хотели арендовать Амрабата с опцией выкупа, но «фиалки» ответили отказом. Также несколько недель назад запрос по полузащитнику делал «ПСЖ», но Амрабат не заинтересован в продолжении карьеры в лиге 1.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сможет подписать Амрабата из-за правил ФФП.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Фиорентину» 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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