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Сегодня, 13:43

Зейтуллаев считает, что Миранчук не очень подходит чемпионату Италии

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мыслями о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Я вижу Алексея в другом чемпионате. Например, в Германии — условном «Байере». Он очень сильный игрок, но в каких-то моментах его характер не подходит местному чемпионату. Возможно, слишком мягкий. А итальянский футбол с этой точки зрения очень сложный. Здесь другой менталитет — проиграешь игру и всю неделю находишься под давлением. По моим ощущениям, он мог бы играть в Португалии, Германии или даже Англии. В клубах поспокойнее. А в «Торино» или «Аталанте» ему еще попались своеобразные тренеры с огромными требованиями. Я хорошо знаю Юрича и Гасперини. Они знают, что он сильный парень, но по характеру они не особо друг другу подходят», — приводит «РБ Спорт» слова Зейтуллаева.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-yas-zejtullaev-miranchuk-ne-ochen-podhodit-serii-a/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Сассуоло – Фиорентина
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3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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