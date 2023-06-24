Зейтуллаев считает, что Миранчук не очень подходит чемпионату Италии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мыслями о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Я вижу Алексея в другом чемпионате. Например, в Германии — условном «Байере». Он очень сильный игрок, но в каких-то моментах его характер не подходит местному чемпионату. Возможно, слишком мягкий. А итальянский футбол с этой точки зрения очень сложный. Здесь другой менталитет — проиграешь игру и всю неделю находишься под давлением. По моим ощущениям, он мог бы играть в Португалии, Германии или даже Англии. В клубах поспокойнее. А в «Торино» или «Аталанте» ему еще попались своеобразные тренеры с огромными требованиями. Я хорошо знаю Юрича и Гасперини. Они знают, что он сильный парень, но по характеру они не особо друг другу подходят», — приводит «РБ Спорт» слова Зейтуллаева.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.