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Манчини: «Опыт игры в АПЛ будет полезен для Тонали»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном переходе полузащитника Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл».

«С одной стороны, есть немного сожаления, что такой хороший и молодой игрок, как Тонали, покинет Италию, это означает, что есть некоторые проблемы. Однако с технической точки зрения опыт игры в АПЛ будет полезен для Тонали, это хорошо для него», — цитирует Calciomercato Манчини.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Ньюкасл» заплатил за Тонали рекордные 70 миллионов евро.

23-летний итальянец выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Роберто Манчини
Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
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7
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 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
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 Монца 38 14 10 14 48-52 52
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 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
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 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
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 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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