Отец Черышева рассказал о будущем сына

Бывший тренер «Севильи», отец нападающего «Венеции» Дениса Черышева Дмитрий Черышев высказался о будущем сына.

«Будущее Дениса? У него действующий контракт с «Венецией» еще на один год», — цитирует Sport24 Дмитрия Черышева.

В прошедшем сезоне футболист провел 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Черышев выступает за «Венецию» с лета 2022 года. Срок контракта 32-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.