Защитник «Ювентуса» Демирал из-за травмы пропустит 20 дней
17:05
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (3:2).
23-летний турок прошел рентгенологическое обследование, которое выявило незначительное повреждение прямой мышцы бедра правого бедра. Ожидается, что восстановление продлится около 20 дней.
В текущем сезоне Демирал провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и заработал красную карточку.
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