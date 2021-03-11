Защитник «Ювентуса» Демирал из-за травмы пропустит 20 дней

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (3:2).

23-летний турок прошел рентгенологическое обследование, которое выявило незначительное повреждение прямой мышцы бедра правого бедра. Ожидается, что восстановление продлится около 20 дней.