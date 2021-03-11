Пирло высказался о критике Роналду после вылета «Ювентуса» из ЛЧ
17:10
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о критике форварда команды Криштиану Роналду после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Дело не только в Роналду. Мы допускали много ошибок, которые стоили нам выхода в следующий раунд. Право выносить вердикты я оставлю журналистам. Для меня Роналду всегда будет настоящей «семеркой». Это его номер», — сказал тренер на шоу Striscia La Notizia.
Во вторник, 9 марта, «Ювентус» проиграл «Порту» (3:2, первый матч — 1:2) и вылетел из плей-офф Лиги чемпионов.
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