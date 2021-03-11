Экс-президент «Ювентуса» считает, что клубу необходимо продать Роналду

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи заявил, что туринцы должны продать форварда Криштиану Роналду.

Во вторник, 9 марта, «Ювентус» проиграл «Порту» (3:2, первый матч — 1:2) и вылетел из плей-офф Лиги чемпионов.

«Переход Роналду в «Ювентус» абсолютно точно был ошибкой. Я говорил об этом с самого начала. Он великий футболист, но слишком дорого обходится «Ювентусу». Сейчас все зависит от клуба. Ему платят миллион евро в год. Клуб должен отпустить Роналду по завершении сезона», — цитирует Джильи Goal.

36-летний португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году за 100 миллилнов евро.