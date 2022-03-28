«Милан» согласовал с Ботманом пятилетний контракт с зарплатой три миллиона евро

Защитник «Лилля» Свен Ботман может перейти в «Милан» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, итальянский клуб согласовал с 22-летним нидерландцем пятилетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Отмечается, что «Милан» уверен, что в ближайшие недели договорится и с французским клубом.

Ранее сообщалось, что «Лилль» требует за полузащитника около 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ботман забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за «Лилль». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.