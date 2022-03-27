Нападающий Муриэль летом может покинуть «Аталанту»

«Аталанта» не может договориться о новом контракте с нападающим Луисом Муриэлем. На данный момент дальнейшие переговоры заморожены, сообщает журналист Николо Скира.

Если стороны так и не достигнут соглашения, то летом 30-летний колумбиец может покинуть команду. Его контракт с «Аталантой» истекает в 2023 году, и клуб из Бергамо постарается продать игрока, чтобы не терять его бесплатно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В этом сезоне Муриэль 29 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 6 голевых передач.