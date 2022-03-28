«Интер» ведет переговоры с «Торино» по трансферу Бремера

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Торино» Глейсону Бремеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 25-летний бразилец является приоритетным вариантом миланского клуба среди центральных защитников.

Отмечается, что «Интер» ведет переговоры по защитнику с зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Бремером также интересуются «Милан», «Бавария» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Бремер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 27 матчах за «Торино». Контракт защитника с туринским клубом рассчитан 30 июня 2024 года.