Защитник Гозенс не намерен покидать «Интер» в зимнее трансферное окно

Защитник «Интера» Робин Гозенс не намерен покидать клуб в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Немец намерен остаться в стане «нерадзурри» и бороться за место в стартовом составе.

Ранее на футболиста претендовали такие клубы, как «Байер» и «Вольфсбург». В последнее время также ходили слухи об интересе со стороны «Шальке».

В текущем сезоне Гозенс провел 16 матчей за «Интер», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.