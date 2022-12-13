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Сегодня, 19:23

Защитник Гозенс не намерен покидать «Интер» в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Робин Гозенс не намерен покидать клуб в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Немец намерен остаться в стане «нерадзурри» и бороться за место в стартовом составе.

Ранее на футболиста претендовали такие клубы, как «Байер» и «Вольфсбург». В последнее время также ходили слухи об интересе со стороны «Шальке».

В текущем сезоне Гозенс провел 16 матчей за «Интер», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Основные источники исследования

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ИТБ1 (3.5)

19%

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Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Робин Гозенс
ФК Интер (Интернационале)
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
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