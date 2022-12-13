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13 декабря, 19:30

Бистрович о прогрессе Влашича: «Он еще станет качественным футболистом в Европе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по московскому клубу — полузащитнике сборной Хорватии Николе Влашиче.

— А в серии А ты и твой «Лечче» сыграл против «Торино» Влашича. Против него было сложно играть?

— Да, было такое. Еще тяжелее было партнерам, которые играли персонально с ним или близко. Мы пытались закрыть Влашича, а он все равно смог забить нам победный гол. И показал, каков на самом деле.

— Никола стал сильнее после ЦСКА?

— Он становится сильнее день ото дня. Все знают, как усердно Никола работает, как отдает всего себя в каждом матче. Поэтому он и ушел из ЦСКА — хотел для себя больших вызовов в больших европейских командах.

К сожалению, Влашич не заиграл в Англии. Но сейчас он снова набрал форму и зажигает в «Торино». Думаю, Никола еще проявит себя как качественный игрок в Европе, — заявил Бистрович Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Никола Влашич был взять в аренду «Торино» у английского «Вест Хэма». За туринский клуб он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-13-on-yeshche-stanet-kachestvennym-futbolistom-v-yevrope-bistrovich-o-progresse-vlashicha

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Кристиян Бистрович
Никола Влашич
ФК Лечче
ФК Торино
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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