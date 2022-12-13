«Наполи» хочет продлить контракт с 35-летним вратарем Сиригу

«Наполи» хочет сохранить своего запасного голкипера Сальваторе Сиригу, у которого в конце сезона заканчивается контракт, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Возможность приглашения 35-летнего вратаря изучала «Салернитана», но «Наполи» дал понять, что не отпустит его в январское трансферное окно.

Команда Лучано Спаллетти хочет продлить контракт с Сиригу, чтобы вратарь остался в клубе и на следующий сезон. Если итальянец не согласится на новое соглашение, то летом он станет свободным агентом.

Напомним, Сиригу этим летом стал футболистом «Наполи», перейдя в команду из «Дженоа», которая вылетела в серию B.