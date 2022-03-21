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Сегодня, 17:18

Защитник Джимсити продлил контракт с «Аталантой» до 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Берат Джимсити подписал новый контракт с клубом. Об этом 29-летний футболист написал в своих социальных сетях.

«Я очень рад тому, что подписал новый контракт. Надеюсь, нас с клубом ждет еще много побед», — написал Джимсити.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Прежнее соглашение истекало летом 2023-го.

В этом сезоне Джимсити провел 33 матча во всех турнирах, забив 2 гола.

ФК Аталанта
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 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
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 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
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Интер

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Специя

 24 1 5
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