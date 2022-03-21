Защитник Джимсити продлил контракт с «Аталантой» до 2026 года

Защитник Берат Джимсити подписал новый контракт с клубом. Об этом 29-летний футболист написал в своих социальных сетях.

«Я очень рад тому, что подписал новый контракт. Надеюсь, нас с клубом ждет еще много побед», — написал Джимсити.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Прежнее соглашение истекало летом 2023-го.

В этом сезоне Джимсити провел 33 матча во всех турнирах, забив 2 гола.