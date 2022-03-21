Николо Барелла высказался о чемпионской гонке в серии А

Полузащитник «Интера» Николо Барелла признался, что сезон-2021/22 чемпионата Италии складывается для команды тяжелее прошлого.

«Наша цель — играть до последнего. Этот сезон куда более тяжелый в сравнении с прошлым. Хороших команд стало больше. Но мы будем биться до последнего», — цитирует Бареллу FCInternews.

В сезоне-2021/22 миланский клуб набрал 60 очков и идет на третьем месте в серии А. Вторую строчку занимает «Наполи» с 63 очками. Третью — «Милан», на счету которого 66 очков. У команды Симоне Индзаги остается один матч в запасе.

Барелла в этом сезоне сыграл за «нерадзурри» 27 матчей в чемпионате Италии, отметившись 2 голами и 9 результативными передачами.