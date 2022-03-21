Лаутаро Мартинес заразился коронавирусом

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард сдал положительный тест перед поездкой в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022. Аргентинцы сыграют с Венесуэлой и Эквадором 26 и 30 марта соответственно.

Также обе встречи пропустит защитник «Аякса» Лисандро Мартинес, который получил травму подколенного сухожилия левой ноги.

В этом сезоне серии А Лаутаро Мартинес провел 27 матчей, в которых забил 14 голов.