«Ювентус» сообщил, что Бентанкур заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

У 23-летнего уругвайца нет симптомов, он находится на самоизоляции. Вероятно, игрок пропустит матчи серии А против «Лацио» и ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

В текущем сезоне Бентанкур провел 33 матча во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи и заработал 8 желтых карточек.