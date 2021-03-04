«Ювентус» сообщил, что Бентанкур заразился коронавирусом
4 марта 2021, 23:41
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
У 23-летнего уругвайца нет симптомов, он находится на самоизоляции. Вероятно, игрок пропустит матчи серии А против «Лацио» и ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».
В текущем сезоне Бентанкур провел 33 матча во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи и заработал 8 желтых карточек.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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