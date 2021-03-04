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«Рома» выкупила Ибаньеса у «Аталанты»

21:06
Роджер Ибаньес. Фото ФК "Рома"
Роджер Ибаньес. Фото ФК "Рома"

Защитник «Ромы», арендованный у «Аталанты», Роджер Ибаньес подписал полноценный контракт с римлянами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2025 года. По сведениям Sky Sport Italia, игрок будет получать в два раза больше, чем в «Аталанте».

Ибаньес был арендован «Ромой» в январе 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и заработал четыре желтые карточки.

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