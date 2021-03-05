«Интер» обыграл «Парму» и увеличил отрыв от «Милана» до шести очков

«Интер» 4 марта в матче 25-го тура серии А на выезде одержал победу над «Пармой» (2:1).

Дублем в составе миланцев отличился форвард Алексис Санчес, мяч престижа забил бывший игрок «Зенита» Эрнани.

После этой победы подопечные Антонио Конте набрали 59 очков и закрепились на первом месте чемпионата Италии. У «Милана», который идет вторым, 53 очка.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Парма» — «Интер» — 1:2 (0:0)

Голы: Санчес, 54 (0:1). Санчес, 62 (0:2). Эрнани, 71 (1:2).

«Парма»: Сепе, Бани, Гальоло (Пеццелла, 66), Осорио, Валенти (Бузи, 67), Куцка (Инглезе, 66), Куртич, Бругман, Эрнани (Пелле, 85), Карамо, Ман (Михайла, 46).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Видаль, 67), Брозович, Барелла, Хакими, Санчес (Мартинес, 76), Перишич (Дармиан, 84), Лукаку.

Предупреждение: Дармиан, 90+2.

Судья: Паскуа.

4 марта. Парма. Стадион «Эннио Тардини».