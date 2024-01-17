«Ювентус» разгромил «Сассуоло»

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«Ювентус» обыграл «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине.

В первом тайме нападающий Душан Влахович оформил дубль. На 89-й минуте Федерико Кьеза довел счет до крупного.