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«Ювентус» разгромил «Сассуоло»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» обыграл «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине.

В первом тайме нападающий Душан Влахович оформил дубль. На 89-й минуте Федерико Кьеза довел счет до крупного.

Италия. Серия А. 20-й тур
16 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:0
Сассуоло

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
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Сафонов считает, что российским клубам не нужен Моуринью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 2
14.01 22:45
Милан – Рома
 3 : 1
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Аталанта – Фрозиноне
 5 : 0
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 3 : 0
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Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
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Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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