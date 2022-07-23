«Ювентус» расторгнет контракт с полузащитником Рэмзи

«Ювентус» намерен расстаться с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает Calicomercato.

Туринский клуб достиг соглашения о расторжении контракт с 31-летним валлийцем. Официально об это должно быть объявлено на следующей неделе.

Соглашение полузащитник с «бьянконери» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США.

Во второй половине прошлого сезона хавбеквыступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду футболист забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах.