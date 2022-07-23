Источник: «Интер» достиг договоренности с «Челси» о продлении аренды Лукаку на второй год

Нападающий Ромелу Лукаку может провести в «Интере» не только этот, но и следующий сезон, утверждает Daily Mail.

«Нерадзурри» уже достигли с «Челси» принципиального соглашения о продлении аренды на второй год.

«Синие» предпочли бы вообще продать бельгийца, однако его зарплата является существенной преградой для потенциальных покупателей.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.