Источник: «Интер» достиг договоренности с «Челси» о продлении аренды Лукаку на второй год
Нападающий Ромелу Лукаку может провести в «Интере» не только этот, но и следующий сезон, утверждает Daily Mail.
«Нерадзурри» уже достигли с «Челси» принципиального соглашения о продлении аренды на второй год.
«Синие» предпочли бы вообще продать бельгийца, однако его зарплата является существенной преградой для потенциальных покупателей.
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
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|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
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|
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|
Ювентус – Сассуоло
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