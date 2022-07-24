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«Милан» договорился с «Брюгге» по трансферу Де Кетеларе

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» близок к покупке полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе. Итальянский клуб уже достиг принципиальной договоренности по трансферу 21-летнего бельгийца, сообщает Sky Sport Italia.

Командам осталось договориться по структуре контракта и условиям бонусных выплат. Миланский клуб заплатит за футболиста более 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
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Локомотив
Ростов

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23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

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ИТБ1 (1.5)

15%

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Обе забьют - да

19%

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ФК Брюгге
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Верона 0 0 0 0 0-0 0
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