«Милан» договорился с «Брюгге» по трансферу Де Кетеларе

«Милан» близок к покупке полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе. Итальянский клуб уже достиг принципиальной договоренности по трансферу 21-летнего бельгийца, сообщает Sky Sport Italia.

Командам осталось договориться по структуре контракта и условиям бонусных выплат. Миланский клуб заплатит за футболиста более 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.