«Ювентус» продлит контракт с Де Лигтом до 2026 года

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт подпишет новый контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, сообщает La Stampa.

Туринский клуб активизировал переговоры из-за интереса к защитнику со стороны «Челси».

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Текущий контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года.