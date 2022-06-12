Агенты Суареса предложили услуги нападающего «Лацио»

Агенты нападающего Луиса Суареса, чей контракт с «Атлетико» истекает 30 июня, предложили услуги футболиста «Лацио», сообщает TMW.

У 35-летнего уругвайца есть предложения из Аргентины и МЛС, но он хотел бы продолжить карьеру в Европе.В подписании форварда заинтересованы «Фиорентина», «Аталанта» и «Астон Вилла».

В ближайшее время футболист обсудит все возможные расклады со своими близкими, после чего примет решение.

В сезоне-2021/22 Суарес забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 45 матчах за «Атлетико».