«Милан» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло»

«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На 23-летнего игрока также претендуют «ПСЖ» и «Арсенал». Представители парижского клуба уже встречались с агентами нападающего для обсуждения потенциального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за итальянца 41 миллион евро, но получил отказ.

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.