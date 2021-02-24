«Ювентус» может продлить контракт Буффона еще на сезон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может остаться в команде еще на один год, сообщает CalcioMercato со ссылкой на La Stampa.

Действующий контракт 43-летнего итальянца истекает летом. Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года, за исключением сезона-2018/19, который вратарь провел в «ПСЖ». С туринским клубом голкипер выиграл 10 чемпионатов Италии, серию B, 4 Кубка Италии, 6 Суперкубков страны и трижды сыграл в финалах Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Буффон провел 10 матчей за «Ювентус» и пропустил 5 мячей.