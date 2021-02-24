В «Торино» выявлен еще один случай заражения коронавирусом

В футбольном клубе «Торино» 24 февраля был выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Всего сейчас семь представителей клуба находятся на самоизоляции, сообщает сайт команды.

Сегодняшняя тренировка была отменена.

Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» может быть перенесен на более позднюю дату. Встреча назначена на 26 февраля.

Туринский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В активе «Сассуоло» 35 баллов (8-я строчка).