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В «Торино» выявлен еще один случай заражения коронавирусом

18:06
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В футбольном клубе «Торино» 24 февраля был выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Всего сейчас семь представителей клуба находятся на самоизоляции, сообщает сайт команды.

Сегодняшняя тренировка была отменена.

Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» может быть перенесен на более позднюю дату. Встреча назначена на 26 февраля.

Туринский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В активе «Сассуоло» 35 баллов (8-я строчка).

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