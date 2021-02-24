В «Торино» выявлен еще один случай заражения коронавирусом
18:06
В футбольном клубе «Торино» 24 февраля был выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Всего сейчас семь представителей клуба находятся на самоизоляции, сообщает сайт команды.
Сегодняшняя тренировка была отменена.
Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» может быть перенесен на более позднюю дату. Встреча назначена на 26 февраля.
Туринский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В активе «Сассуоло» 35 баллов (8-я строчка).
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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