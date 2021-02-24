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Кокорин восстановился от травмы и тренируется в общей группе «Фиорентины»

17:13
Александр Кокорин. Фото "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото "Фиорентина"

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин полностью восстановился от травмы, сообщает «РБ-Спорт». Форвард получил повреждение в дебютной игре в составе флорентийцев против «Интера» (1:2). Первую тренировку после матча с миланским клубом Кокорин покинул первым.

Сейчас вопрос со здоровьем окончательно решен, в последние дни Кокорин тренируется наравне с остальными.

Следующий матч «Фиорентина» проведет в воскресенье, 28 февраля, в гостях против «Удинезе».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-polnost-yu-vosstanovilsya-ot-travmy-i-treniruetsya-v-obshhej-gruppe/

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