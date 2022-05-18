«Ювентус» может приобрести Муриэля на замену Дибала

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» Луису Муриэлю, сообщает Tyc Sports со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» может подписать 31-летнего колумбийца в качестве замены нападающему Пауло Дибала, который покинет клуб свободным агентом по завершении нынешнего сезона.

Сумма трансфера оценивается в 22 миллиона евро, но туринский клуб намерен приобрести нападающего дешевле, так как его контракт с клубом из Бергамо истекает через год.

В сезоне-2021/22 Муриэль забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.