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Сегодня, 08:13

«Ювентус» может приобрести Муриэля на замену Дибала

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» Луису Муриэлю, сообщает Tyc Sports со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» может подписать 31-летнего колумбийца в качестве замены нападающему Пауло Дибала, который покинет клуб свободным агентом по завершении нынешнего сезона.

Сумма трансфера оценивается в 22 миллиона евро, но туринский клуб намерен приобрести нападающего дешевле, так как его контракт с клубом из Бергамо истекает через год.

В сезоне-2021/22 Муриэль забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Источник: https://www.tycsports.com/serie-a/luis-muriel-mercado-de-pases-fichajes-juventus-id435744.html
Луис Муриэль
Пауло Дибала
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Лаутаро Мартинес

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Ромеро Луис Альберто

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