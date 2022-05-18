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Сегодня, 07:33

«Ювентус» определился с возможной заменой Джорджо Кьеллини

Виктория Кравченко
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«Ювентус» определил кандидатов на замену защитника Джорджо Кьеллини, который может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси». Найдено несколько претендентов.

«Ювентус» рассматривает Габриэла из «Арсенала», и Калиду Кулибали из «Наполи», которым также интересуется «Барселона».

Ранее туринцы изучали вариант с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, но он решил стать игроком «Реала».

Контракт Кулибали с «Наполи» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 45 миллионов евро.

Соглашение 24-летнего Габриэла с «Арсеналом» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/17-05-2022/juve-dopo-chiellini-koulibaly-ostacolo-barcellona-idea-gabriel-440549964681_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FJuventus%2F17-05-2022%2Fju
Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
Калиду Кулибали
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 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
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Сассуоло – Милан
 - : -
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Венеция – Кальяри
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Доменико Берарди

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 11
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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

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