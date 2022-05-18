«Ювентус» определился с возможной заменой Джорджо Кьеллини

«Ювентус» определил кандидатов на замену защитника Джорджо Кьеллини, который может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси». Найдено несколько претендентов.

«Ювентус» рассматривает Габриэла из «Арсенала», и Калиду Кулибали из «Наполи», которым также интересуется «Барселона».

Ранее туринцы изучали вариант с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, но он решил стать игроком «Реала».

Контракт Кулибали с «Наполи» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 45 миллионов евро.

Соглашение 24-летнего Габриэла с «Арсеналом» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.