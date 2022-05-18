«Лос-Анджелес» определился со сроком контракта для Кьеллини

Защитник Джорджо Кьеллини в скором времени покинет «Ювенутс» и может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе», сообщает журналист Альфредо Педулпу.

По данным источника, клуб МЛС готов подписать 37-летнего итальянца на 1,5 года.

Сообщалось, что трансфер Кьеллини также рассматривали «Интер Майами» и «Торонто».

Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.