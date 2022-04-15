«Ювентус» интересуется вратарем «Челси» Аррисабалагой

«Ювентус» присматривается к вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, сообщает Fichajes.

По данным источника, итальянский клуб надеется переманить голкипера в Турин, чтобы он заменил Войцеха Щенсного.

Контракт Кепы с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл 15 матчей во всех турнирах, из которых 8 отстоял на ноль.