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«Ювентус» интересуется вратарем «Челси» Аррисабалагой

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» присматривается к вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, сообщает Fichajes.

По данным источника, итальянский клуб надеется переманить голкипера в Турин, чтобы он заменил Войцеха Щенсного.

Контракт Кепы с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл 15 матчей во всех турнирах, из которых 8 отстоял на ноль.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/juventus-elige-kepa-portero-presente-futuro-20220415.html
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Челси
ФК Ювентус
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