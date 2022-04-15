Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Дженоа»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче 33-го тура серии А против «Дженоа».

«Это команда, которая хорошо защищается, играет просто и эффективно. Думаю, многое будет зависеть от того, какой мы возьмем ритм. Рад, что будут играть Беннасер и Ребич, их не хватало в предыдущем матче с «Торино», — цитирует Пиоли ITASportPress.

«Милан» с 68 очками располагается 1-м месте в турнирной таблице серии А. Матч команды с «Дженоа» в 33-м туре состоится 15 апреля. Начало — в 22.00 мск.