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Сегодня, 09:59

Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Дженоа»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче 33-го тура серии А против «Дженоа».

«Это команда, которая хорошо защищается, играет просто и эффективно. Думаю, многое будет зависеть от того, какой мы возьмем ритм. Рад, что будут играть Беннасер и Ребич, их не хватало в предыдущем матче с «Торино», — цитирует Пиоли ITASportPress.

«Милан» с 68 очками располагается 1-м месте в турнирной таблице серии А. Матч команды с «Дженоа» в 33-м туре состоится 15 апреля. Начало — в 22.00 мск.

ФК Дженоа
ФК Милан
Стефано Пиоли
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И В Н П +/- О
1
 Милан 32 20 8 4 56-29 68
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 - : -
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 - : -
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 - : -
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 - : -
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 - : -
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
 - : -
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 22
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 26 1 6
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 26 1 5
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