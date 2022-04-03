«Интер» в гостях победил «Ювентус» благодаря голу Чалханоглу
«Интер» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии победил «Ювентус» со счетом 1:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц».
Единственный мяч на 40+5-й минуте встречи с пенальти забил Хакан Чалханоглу. 11-метровый был назначен после просмотра ВАР. При этом турецкому хавбеку пришлось перебивать пенальти.
Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.
«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
2
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
Результаты / календарь
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38 тур
|2.04
|16:00
|
Специя – Венеция
|1 : 0
|2.04
|19:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 1
|2.04
|21:45
|
Салернитана – Торино
|0 : 1
|3.04
|13:30
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 0
|3.04
|16:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 3
|3.04
|16:00
|
Удинезе – Кальяри
|5 : 1
|3.04
|19:00
|
Сампдория – Рома
|0 : 1
|3.04
|21:45
|
Ювентус – Интер
|0 : 1
|4.04
|19:30
|
Верона – Дженоа
|- : -
|4.04
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
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