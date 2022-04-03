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3 апреля, 23:54

«Интер» в гостях победил «Ювентус» благодаря голу Чалханоглу

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«Интер» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии победил «Ювентус» со счетом 1:0.
Фото Inter, Twitter

«Интер» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии победил «Ювентус» со счетом 1:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц».

Единственный мяч на 40+5-й минуте встречи с пенальти забил Хакан Чалханоглу. 11-метровый был назначен после просмотра ВАР. При этом турецкому хавбеку пришлось перебивать пенальти.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:1
Интер
Голы
Хакан Чалханоглу, 45+4 (0:1)
Ювентус
Щенсны Кьеллини де Лигт Данилу Алекс Сандру (Де Шильо, 73) Рабьо (Артур, 85) Локателли (Закария, 34) Влахович Мората (Кин, 73) Дибала Куадрадо (Бернардески, 84)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 59) Д`Амброзио Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 78) Барелла Брозович (Видаль, 78) Джеко (Гозенс, 90+1) Мартинес (Корреа, 59) Перишич
Предупреждения
Рабьо 15’, Локателли 27’, Мората 45+1’, Куадрадо 45+3’  -  Мартинес 2’, Шкриньяр 45+3’, Перишич 75’, Хакан Чалханоглу 76’
Судьи
Иррати (Италия)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
1
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«Ювентус» — «Интер»: Чалханоглу вывел гостей вперед, дважды пробив пенальти

Чемпионат Италии: «Аталанта» уступила «Наполи», «Интер» обыграл «Ювентус» и другие матчи 31-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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