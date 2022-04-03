«Интер» в гостях победил «Ювентус» благодаря голу Чалханоглу

«Интер» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии победил «Ювентус» со счетом 1:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц».

Единственный мяч на 40+5-й минуте встречи с пенальти забил Хакан Чалханоглу. 11-метровый был назначен после просмотра ВАР. При этом турецкому хавбеку пришлось перебивать пенальти.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.