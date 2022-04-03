«Ювентус» — «Интер»: Чалханоглу вывел гостей вперед, дважды пробив пенальти

«Интер» открыл счет в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

На 40+5-й минуте встречи гол с пенальти забил Хакан Чалханоглу. 11-метровый был назначен после просмотра ВАР.

При этом вратарь Войцех Щенсны сначала отбил удар Чалханоглу, но мяч все-таки залетел в ворота. Арбитр гол не засчитал, так как заметил какой-то недочет в действиях турецкого хавбека. Чалханоглу был вынужден перебить пенальти и смог его реализовать.

Счет стал 1:0.