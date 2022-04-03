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«Ювентус» — «Интер»: Чалханоглу вывел гостей вперед, дважды пробив пенальти

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«Интер» открыл счет в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

На 40+5-й минуте встречи гол с пенальти забил Хакан Чалханоглу. 11-метровый был назначен после просмотра ВАР.

При этом вратарь Войцех Щенсны сначала отбил удар Чалханоглу, но мяч все-таки залетел в ворота. Арбитр гол не засчитал, так как заметил какой-то недочет в действиях турецкого хавбека. Чалханоглу был вынужден перебить пенальти и смог его реализовать.

Счет стал 1:0.

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
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 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
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 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
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 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
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Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
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 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
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Николо Барелла

Интер

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Лацио

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 23 1 8
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